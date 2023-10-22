Про це в ефірі телемарафону розповіла речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України – Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що наразі не можна говорити про висаджування українських військових на лівий берег Херсонської області у стверджувальному тоні, передає 24 Канал.

До теми ЗСУ закріпилися в селі на лівому березі Херсонської області, – ISW

Що відомо про роботу ЗСУ на лівому березі Херсонської області

Наталія Гуменюк наголосила, що стверджувати інформацію про висадження українських військових на лівий берег наразі зарано. Вона підкреслила, що це лише висновки аналітиків, які спираються на інформацію воєнних кореспондентів Росії, що, на її думку, звучить досить дивним.

Речниця розповіла, що бойова робота українських військових ведеться на різних напрямках і здійснюється різними способами.

Опора здійснюється на контрбатарейну боротьбу, оскільки є задача вичистити територію лівого берега від ворога для того, щоб полегшити життя правому,

– зауважила вона.

Гуменюк розповіла, що окупаційні війська продовжують обстріли й потужні атаки з повітря, тому всі ці дії спрямовані на те, щоб забезпечити нормальне життя для людей, що проживають на правобережжі Херсонської області.

"Про просування в таких масштабах не мовиться, а йдеться про бойову роботу, яка може бути проголошена, і її результати в тому числі тільки тоді, коли буде закріплений результат", – сказала Гуменюк.

Наостанок вона зазначила, що передчасні проголошення про дії ЗСУ біля якогось населеного пункту дуже шкодять нашим військовим. Речниця нагадала, що будь-яка робота військових без закріплення не вважається завершеною.

В ISW казали, що ЗСУ закріпилися в селі на лівобережжі Херсонської області