Лише за минулу добу країна-агресор втратила ще 980 своїх бійців. Окрім того, наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.
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Втрати Росії станом на ранок 22 жовтня
- Особового складу – близько 293 830 (+980),
- танків – 5081 (+18),
- бойових броньованих машин – 9631 (+19),
- артилерійських систем – 7032 (+15),
- РСЗВ – 825 (+3),
- засобів ППО – 549 (+1),
- літаків – 320 (+0),
- гелікоптерів – 324 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),
- крилатих ракет – 1535 (+0),
- кораблів і катерів – 20 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13),
- спеціальної техніки – 991 (+1).
До речі Кадри з Авдіївки: воїни ССО потужно нищать важку техніку та живу силу росіян
Втрати ворога / Інфографіка Генштабу ЗСУ
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