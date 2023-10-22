Лише за минулу добу країна-агресор втратила ще 980 своїх бійців. Окрім того, наші захисники знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння.

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Втрати Росії станом на ранок 22 жовтня

  • Особового складу – близько 293 830 (+980),
  • танків – 5081 (+18),
  • бойових броньованих машин – 9631 (+19),
  • артилерійських систем – 7032 (+15),
  • РСЗВ – 825 (+3),
  • засобів ППО – 549 (+1),
  • літаків – 320 (+0),
  • гелікоптерів – 324 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 5339 (+9),
  • крилатих ракет – 1535 (+0),
  • кораблів і катерів – 20 (+0),
  • підводних човнів – 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9404 (+13),
  • спеціальної техніки – 991 (+1).

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