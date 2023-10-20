Про це 20 жовтня повідомили у пресслужбі Сил Спеціальних Операції України. Зазначають, що ворог поновив наступ і не полишає спроб оточити місто.
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"Жирні" кадри з Авдіївки: воїни ССО нищать важку техніку й живу силу окупантів. На авдіївському напрямку ворог поновив наступальні дії та не полишає спроб оточити місто. Однак наші захисники міцно тримають оборону й завдають ворогу чималих втрат,
– ідеться в повідомленні.
Оператори 3-го полку ССО виявили важку техніку окупантів, яка рухалася в напрямку Авдіївки і за допомогою FPV-дронів, переносних зенітних ракетних комплексів Javelin і мінометів українські військові оперативно зупинили ворога.
Унаслідок роботи бійців ССО знищено:
- 4 БТР,
- 2 танки,
- й кілька десятків живої сили противника.
"Нам дуже подобається, як воно горить. Ідемо далі!" – додали у пресцентрі ССО.
Ворог зазнає значних втрат біля Авдіївки: відео
Головне про ситуацію на фронті та втрати ворога
- У жовтні окупанти пішли в наступ під Авдіївкою, намагаючись оточити місто.
- За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку росіяни протягом доби вели безуспішні штурми за підтримки авіації в районах Авдіївки, Новокалинового, Степового та Сєверного Донецької області. На цьому напрямку відбулось 10 бойових зіткнень.
- ЗСУ за останню добу знищили 1 тисячу 380 окупантів – зокрема понад 900 ворогів було ліквідовано біля Авдіївки. У Генштабі уточнювали, що тут було знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника.
- З початку повномасштабної війни російська армія втратила 292 тисячі 60 військових.