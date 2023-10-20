Ворог атакував на 6 напрямках на Сході України, лише на Куп'янському напрямку Сили оборони відбили понад 40 атак окупантів. Головне про ситуацію на фронті та як змінилась динаміка бойових дій – розповідає 24 Канал посилаючись на дані Генштабу та онлайн-мапу Deep State.

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Авіаційних ударів зазнали 20 населених пунктів, під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Головне про ситуацію на усіх напрямках

На Куп'янському напрямку українські воїни відбили більше 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області та ще близько 10 атак противника в районі Надії Луганської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили атаки ворога в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили атаки противника в районі населеного пункту Кліщіївка Донецької області.

Ворог не полишає спроб оточити Авдіївку

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах населених пунктів:

Авдіївка,

Новокалинове,

Степове,

Сєверне Донецької області.

Попри штурми ворога, українські воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу численних втрат. Зокрема, минулої доби втрати ворога склали лише на цьому напрямку вбитими та пораненими – майже 900 окупантів. Також знищено та пошкоджено майже 50 танків та понад 100 одиниць броньованої техніки противника.

До слова, втрати ворога за добу дійсно рекордні, упродовж доби ЗСУ ліквідували 1380 російських вояк.

Росіяни наступають на Авдіївку: карта

На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районі Мар’їнки Донецької області, де Силами оборони відбито 11 атак ворога.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах Золотої Ниви та Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники не допустили втрат позицій в районі Вербового Запорізької області.

Сили оборони продовжують наступальні дії на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах, проводять активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання українських військ на загрозливі напрямки, нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.