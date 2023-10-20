Враг атаковал на 6 направлениях на Востоке Украины, только на Купянском направлении Силы обороны отразили более 40 атак оккупантов. Главное о ситуации на фронте и как изменилась динамика боевых действий – рассказывает 24 Канал ссылаясь на данные Генштаба и онлайн-карту Deep State.

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Авиационные удары получили 20 населенных пунктов, под артиллерийским огнем оказались около 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Главное о ситуации по всем направлениям

На Купянском направлении украинские воины отразили более 10 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и еще около 10 атак противника в районе Надежды Луганской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили атаки врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении украинские воины отразили атаки противника в районе населенного пункта Клещиевка Донецкой области.

Враг не оставляет попыток окружить Авдеевку

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов:

Авдеевка,

Новокалиново,

Степное,

Северное Донецкой области.

Несмотря на штурмы врага, украинские воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. В частности, за прошедшие сутки потери врага составили только на этом направлении убитыми и ранеными почти 900 оккупантов. Также уничтожены и повреждены почти 50 танков и более 100 единиц бронированной техники противника.

К слову, потери врага за сутки действительно рекордные, в течение суток ВСУ ликвидировали 1380 российских воинов.

Россияне наступают на Авдеевку: карта

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районе Марьинки Донецкой области, где Силами обороны отражены 11 атак врага.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага в районах Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении украинские защитники не допустили потерь позиций в районе Вербового Запорожской области.

Силы обороны продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении, наносящие оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие в приграничных районах, проводят активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания украинских войск на угрожающие направления, наращивают плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.