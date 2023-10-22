При цьому кількість окупантів, які точно ніколи більше не ступатимуть на українську землю є меншою. Офіційно Генштаб повідомляв про ліквідацію більш ніж 293 тисяч російських загарбників.

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Росія не цінує життя

Міноборони Британії передає, що з початку повномасштабного вторгнення Росія значно збільшила присутність власних військ на території України. Для вербування нових окупантів Кремль використовував фінансовий стимул та приховану мобілізацію населення.

Саме через це росіянам вдається втримувати натиск ЗСУ та намагатися проводити наступальні дії, однак для цього вони платять високу ціну. Наприклад, втрати росіян при спробах наступу на Авдіївку зросли на 90%.

Повідомляється, що Росія з початку війни втратила близько 150 – 190 тисяч військових вбитими та смертельно пораненими. Загальна кількість всіх втрат Росії, включаючи поранених становить 240 – 290 тисяч. Сюди входять й ті, хто вже одужав і гіпотетично міг повернутися на війну.

Варто зазначити, що і ці підрахунки не входить кількість загиблих членів ПВК "Вагнер" та їх батальйони з в'язнів, які воювали у Бахмуті.

Зміна тактики на Авдіївському напрямку

Під час спроб наступу на Авдіївку, спершу росіяни наступали розтягнутими колонами бронетехніки, але через великі втрати змушені були змінити тактику. Лише протягом 10 жовтня вони втратили 3 батальйони понад 60 одиниць бронетехніки, що підтвердили зовнішні спостерігачі.

Росіяни використовували великі колони бронетехніки для атак на Вугледар. Вони рухалися дорогами від мінних полів і щоразу зазнавали нищівних ударів. Це призвело до неймовірних втрат у російській армії, які так нічого і не навчили загарбників.

Зараз окупанти женуть "голу" піхоту без прикриття – її одразу ліквідовують ЗСУ. Вони намагаються відтворити бій за Бахмут, коли росіяни не зважали на ціну життів солдат при спробах витиснути Сили Оборони.