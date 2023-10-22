Противник більше не намагається ходити на штурми великою кількістю бронетехніки. Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий, додавши, що таку тактику вони колись використовували, наступаючи на Вугледар.

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Як змінилася тактика росіян

Ворог уже зазнав великих втрат під Вугледаром, коли так само намагався наступати. Тоді окупанти рухалися дорогами від мінних полів і щоразу зазнавали нищівних ударів.Сьогодні вони знову вирішили скористатися схожою тактикою.

Тепер вони взяли ті самі граблі, принесли їх під Авдіївку і наступили. Спроба була лише одна і вона їм дуже дорого коштувала. Упродовж 10 жовтня вони втратили 3 батальйони понад 60 одиниць бронетехніки, що підтвердили зовнішні спостерігачі,

– сказав Євген Дикий.

Далі противник змінив тактику, але краще не стало. Після бронеколон він почав гнати піхотні групи. ЗСУ теж наступають малими піхотними групами, але в нас це йде в пропорції, наприклад, взвод піхоти з пропорційною кількістю бронетехніки.

Вони спочатку погнали всю техніку, а тепер женуть "голу" піхоту, не прикриту бронею. Цю піхоту просто кладуть. Вони пробують відтворити те, що вдалося під Бахмутом, коли піхотною біомасою вони видавили наших захисників,

– розповів Дикий.

Окупанти забувають, що у випадку Бахмута, на це пішло 10 місяців, а їхні втрати сягали 100 тисяч людей. Тоді лише ПВК "Вагнера" привіз на цей напрямок тисячі в'язнів.

"Здається, вони пам'ятають, що тоді піхотними штурмами їм щось вдалося, але не розуміють, що тих ресурсів більше нема", – підкреслив екскомандир роти батальйону "Айдар".

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Авдіївка – міцна фортеця

Місто є добре укріплене та підсилене нашими фортифікаційними спорудами, які ми зводили упродовж 8 років. Але це не означає, що все буде легко і наступ на Авдіївку закінчився. Крім міста, ще є околиці.

На північ від Авдіївки у росіян є успіхи, вони просунулися і вийшли до траси, яка з'єднує Авдіївку з тилами. Це не означає, що вони її контролюють, але використовувати трасу стало складно,

– зауважив Дикий.

Сьогодні нам це не сильно загрожує, бо в Авдіївці не тільки міцна фортифікація, але й великі запаси. Навіть, якби трасу перерізали повністю, боєкомплекту вистачить мінімум на 2 місяці.

Другий неприємний момент – авіаційне пробивання. Окупанти використовують КАБ-500 – півтонні бомби, які можуть скласти дев'ятиповерховий будинок. Щодня вони скидають на місто до 20 таких бомб.

"Враховуючи конструкцію, Авдіївської промзони – це можна пережити, наші захисники змушені адаптуватися, але це потужний пресинг, який є проблемою", – додав Дикий.

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