Речник 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Антон Коцуконь в етері телемарафону заявив, що в окупантів ще достатньо ресурсів для ведення бойових дій в районі Авдіївки. Росіяни щодня кидають нові сили на штурми, передає 24 Канал.

Читайте також Ворог розпочав нову хвилю наступу: яка зараз ситуація біля Авдіївки, куди приїжджав Залужний

Що задумали окупанти

За словами Коцуконя, росіяни використовують особовий склад, артилерію, бронетехніку, авіацію на Авдіївському напрямку. Окупанти проводять щоденні інтенсивні атаки, намагаючись перерізати нашим захисникам шляхи постачання або хоча б взяти Авдіївку під вогневий контроль, щоб потім повністю оточити місто.

Наші оборонці просто в нелюдських умовах тримають позиції. Це – титани, які під шквалом всіх калібрів тримають позиції і завдають дуже відчутних втрат ворогу,

– сказав речник.

Військовий заявив, що загарбники почали використовувати тактику "кротів". Росіяни риють тунелі, намагаючись непомітно підібратися до позицій ЗСУ та несподівано десь виринути. Також окупанти роблять це з метою маскування. Коцуконь порівняв це з тактикою Першої світової війни. Крім цього російські загарбники почали використовувати машини на дистанційному керуванні.

Останні новини про Авдіївку