Працівники Служби безпеки України разом із спецпризначенцями Центру спецоперацій "А" продовжують завдавати ворогу втрат біля Авдіївки та на південних напрямках. За два тижні військовослужбовці суттєво зменшили військовий потенціал окупантів.

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Втрати ворога значні

На найбільш гарячих напрямках фронту ударними дронами та іншими засобами знищено:

️ 232 загарбники;

️ 20 танків;

️ 42 ББМ;

️ 21 артилерійську систему;

️ 2 системи ППО та 10 засобів РЕБ/РЕР;

️ 96 одиниць автомобільної техніки;

️ 6 човнів;

️ 2 спостережні комплекси "Муром";

️ 157 фортифікаційних споруд та укріплень;

️ 10 складів з боєприпасами;

Крім того, завдяки співпраці з бойовими побратимами-артилеристами Сил оборони України вдалося скоригувати вогонь і знищити ще близько 170 окупантів та 50 одиниць російської техніки. Зокрема: 6 танків, 7 ББМ, 21 артисистему, 3 РСЗВ та інше.

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