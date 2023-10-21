️Прикордонники розбили штурмовиків на Бахмутському фланзі. Ворожі солдати намагались захопити опорний пункт нашого підрозділу.
Дивіться також Втратили майже 2 батальйони за тиждень: чому росіяни пруть на Лимансько-Куп'янському напрямку
Українські військові спрацювали злагоджено
Наші бійці зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів. Артилерія ЗСУ, своєю чергою, вдарила по бронетехніці, на якій пересувалися загарбники.
Внаслідок зіткнення бойові машини знищили. Піхота, яка ще залишалась у них, почала тікати, але їх теж "накрили" прикордонники-мінометники.
ЗСУ просувають південніше Бахмута
- Наші військові продовжують протистояти російським загарбникам на Бахмутському напрямку. Захисники упевнено просуваються вперед, відтісняючи ворога. Детальніше про ситуацію поблизу Бахмута та на Лимано-Куп'янському напрямку розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ, капітан Ілля Євлаш. За його словами, вона складна, але контрольована.
- Євлаш зазначив, що ЗСУ повільно, але впевнено просуваються на відстань від десятків до сотень метрів вглиб. Їм вдається відвойовувати території, які росіяни окупували від 24 лютого 2022 року.
- За його словами, російські загарбники перебувають у глухому куті. ЗСУ вдалося взяти штучний насип. Через це окупанти готуються відходити на трасу Горлівка – Бахмут. Зауважимо, що вона перебувала під вогневим контролем наших військових. Загалом такі дії ворога відкривають нові можливості перед ЗСУ.