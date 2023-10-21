️Прикордонники розбили штурмовиків на Бахмутському фланзі. Ворожі солдати намагались захопити опорний пункт нашого підрозділу.

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Українські військові спрацювали злагоджено

Наші бійці зупинили окупантів вогнем з мінометів та автоматичних гранатометів. Артилерія ЗСУ, своєю чергою, вдарила по бронетехніці, на якій пересувалися загарбники.

Внаслідок зіткнення бойові машини знищили. Піхота, яка ще залишалась у них, почала тікати, але їх теж "накрили" прикордонники-мінометники.

ЗСУ просувають південніше Бахмута