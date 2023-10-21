️Пограничники разбили штурмовиков на Бахмутском фланге. Вражеские солдаты пытались захватить опорный пункт нашего подразделения.

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Украинские военные сработали слаженно

Наши бойцы остановили окупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов. Артиллерия ВСУ, в свою очередь, ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.

В результате столкновения боевые машины уничтожили. Пехота, еще остававшаяся у них, начала бежать, но их тоже "накрыли" пограничники-минометчики.

ВСУ продвигают южнее Бахмута