️Пограничники разбили штурмовиков на Бахмутском фланге. Вражеские солдаты пытались захватить опорный пункт нашего подразделения.
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Украинские военные сработали слаженно
Наши бойцы остановили окупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов. Артиллерия ВСУ, в свою очередь, ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.
В результате столкновения боевые машины уничтожили. Пехота, еще остававшаяся у них, начала бежать, но их тоже "накрыли" пограничники-минометчики.
ВСУ продвигают южнее Бахмута
- Наши военные продолжают противостоять русским захватчикам на Бахмутском направлении. Защитники уверенно продвигаются вперед, оттесняя врага. Детальнее о ситуации вблизи Бахмута и на Лимано-Купянском направлении рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ, капитан Илья Евлаш. По его словам, она сложная, но контролируемая.
- Евлаш отметил, что ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на расстояние от десятков до сотен метров вглубь. Им удается отвоевывать территории, которые россияне оккупировали с 24 февраля 2022 года.
- По его словам, российские захватчики находятся в тупике. ВСУ удалось взять искусственную насыпь. Поэтому оккупанты готовятся отходить на трассу Горловка – Бахмут. Заметим, что он находился под огневым контролем наших военных. В целом, такие действия врага открывают новые возможности перед ВСУ.