Сотрудники Службы безопасности Украины вместе со спецназначенцами Центра спецопераций "А" продолжают наносить врагу потери возле Авдеевки и на южных направлениях. Через две недели военнослужащие существенно уменьшили военный потенциал окупантов.

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Потери врага значительны

На наиболее горячих направлениях фронта ударными дронами и другими средствами уничтожены:

232 захватчика;

20 танков;

42 ББМ;

21 артиллерийскую систему;

2 системы ПВО и 10 средств РЭБ/РЭР;

96 единиц автомобильной техники;

6 лодок;

2 наблюдательных комплекса "Муром";

157 фортификационных сооружений и укреплений;

10 складов с боеприпасами;

Кроме того, благодаря сотрудничеству с боевыми собратьями-артиллеристами Сил обороны Украины удалось скорректировать огонь и уничтожить еще около 170 окупантов и 50 единиц российской техники. В частности: 6 танков, 7 ББМ, 21 артисистема, 3 РСЗО и другое.

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