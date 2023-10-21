Про що 24 Каналу зазначив військовий експерт Юрій Федоров. Він припустив, хто міг віддати такий наказ.

Дивіться також Збирають які-небудь резерви, – військовий експерт пояснив дії росіян в районі Авдіївки

Штурм Авдіївки

Авдіївка, як і Мар'їнка – одні з найкращих укріпрайонів, які будувалися не один рік, відзначив Федоров. В них вклалося чимало сил та засобів. Тому спроба оточення, яку ймовірно росіяни поставили собі за мету, на його думку ні до чого не призведе.

Божевільний штурм з точки зору росіян. Війська без підготовки у великій кількості кидаються на штурм на найкраще укріплений район на всій лінії. Це велика чергова помилка російського керівництва,

– відзначив військовий експерт.

Ситуація біля Авдіївки: дивитись відео

Він припустив, що віддати такий непрофесійний наказ міг хтось з вищого російського керівництва. Оскільки диктатору Владіміру Путіну треба показати бодай якісь "перемоги".

"Якщо говорити про професійних військових, то виникає питання: а що далі? Умовно оточать вони Авдіївку, буде знищений цей виступ, покладуть вони чимало сил і засобів, людей і техніки, якої Росії не вистачає. Але це не вирішить долю війни. Вона вирішується у Запорізькій області. Таке рішення дилетантське або кар'єрне", – додав Юрій Федоров.

Ситуація біля Авдіївки: останні новини