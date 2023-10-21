О чем 24 Каналу отметил военный эксперт Юрий Федоров. Он предположил, кто мог отдать такой приказ.

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Штурм Авдеевки

Авдеевка, как и Марьинка – одни из лучших укрепрайонов, строившихся не один год, отметил Федоров. В них вложили немало сил и средств. Поэтому попытка окружения, которую вероятно россияне поставили своей целью, по его мнению, ни к чему не приведет.

Безумный штурм с точки зрения россиян. Войска без подготовки в большом количестве бросаются на штурм на лучший укрепленный район по всей линии. Это большая очередная ошибка российского руководства,

– отметил военный эксперт.

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Он предположил, что отдать такой непрофессиональный приказ мог кто-нибудь из высшего российского руководства. Поскольку диктатору Владимиру Путину нужно показать хоть какие-то "победы".

"Если говорить о профессиональных военных, то возникает вопрос: а что дальше? Условно окружат они Авдеевку, будет уничтожено это выступление, положат они немало сил и средств, людей и техники, которой России не хватает. Но это не решит судьбу войны. Она решается в Запорожской области. Такое решение дилетантское или карьерное", – добавил Юрий Федоров.

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