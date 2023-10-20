Глава Авдеевской местной военной администрации Виталий Барабаш рассказал в эфире национального телемарафона о ситуации возле Авдеевки. На улице настолько страшно находиться, что люди, записанные на эвакуацию, отказались выходить из укрытий и уезжать. Об этом пишет 24 Канал.

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Ситуация тяжелая: зачем Залужный приезжал под Авдеевку

Виталий Барабаш рассказал, что Валерий Залужный был на Авдеевском и Купянском направлениях и провел совещания с командирами.

Я уверен, что какие-то мероприятия после посещения Главкома будут. Если он приехал, это признак того, что это очень важные направления сейчас,

– сказал Барабаш.

По его словам, ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая и враг активно штурмует город. В ночь на 19 октября началась новая волна штурмов, которая не менее мощная, чем 10 – 11 октября. Уже сутки оккупанты пытаются окружить город и применяют для этого много живой силы и большое количество техники.

Очень трудно. Ребята все держат, все отбили, но действительно очень-очень тяжело… Враг давит и не оставляет попыток окружить город,

– сообщил Барабаш.

Виталий Барабаш добавил, что за прошедшие сутки в городе было настолько громко и страшно, что даже те люди, которые согласились на эвакуацию на 19 октября, отказались уезжать. Однако запись на эвакуацию продолжается и происходит тогда, когда есть желающие уехать. В настоящее время в городе остается 1 601 человек.

Возле Авдеевки враг терпит колоссальные потери

Наши защитники пытаются остановить вражеское наступление на Авдеевку и отбивают атаки оккупантов, из-за чего среди последних много потерь. По предварительным данным, за минувшие сутки на Авдеевском направлении было сожжено около 50 единиц российской техники, даже удалось "приземлить" вражеский Су-25.

Следует отметить, что за минувшие сутки ВСУ ликвидировали рекордное количество оккупантов – 1 380. Из них 900 было ликвидировано на Авдеевском направлении.