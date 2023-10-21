Об этом 24 Каналу заявил генерал-лейтенант, военный эксперт, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко, отметив, что там проходит железнодорожная дорога.
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"Логистический путь нашего Авдеевского гарнизона. Если перерезать, ухудшится логистика", – сказал Романенко.
Россияне также пытались атаковать на Юге Авдеевки. Украинская армия ударила по врагу.
Несмотря на то, что этот первый наступательный период врага завершился, они перегруппировались. Добавили резервов и все же пытаются продолжать,
– сказал военный эксперт.
Какая ситуация на фронте: смотрите видео
Оккупанты пытаются окружить Авдеевку. Захватчики во время наступления на город несут бешеные потери. Они теряют бронетехнику и сотни живой силы.
Известно, что Владимир Путин в очередной раз приказал полностью "захватить" до конца 2023 года Донецкую и Луганскую области. Кроме того, оккупанты хотят оттянуть силы украинской армии, чтобы они не наступали на Юге Украины, а останавливали наступление на Авдеевку.
"Так смешиваются здесь цели врага стратегические с тактическими. И он пытается это реализовывать", – добавил Игорь Романенко.
Какая ситуация на Авдеевском направлении
- Оккупанты начали новую волну наступления на Авдеевку. Захватчики используют много техники. Враг хочет окружить город. Сейчас ситуация на Авдеевском направлении очень тяжелая.
- Бойцы Сил специальных операций ВСУ активно ликвидируют оккупантов и их технику. Военные показали, как уничтожают россиян на Авдеевском направлении.
- Захватчики роют тоннели на Авдеевском направлении. Так враг пытается незаметно подобраться к позициям украинской армии. Кроме того, россияне начали использовать машины, которыми управляют дистанционно.