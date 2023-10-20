Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что ВСУ вполне могут выполнить такую задачу. Между тем в сети есть кадры из Авдеевки того, как мощно ССО уничтожают технику россиян.

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Как создать "котлы" для россиян

Свитан отметил, что оккупанты используют тактику мясных валов. Потери до 1 500 россиян в день свидетельствуют об этом. Кроме того, враг потерял за прошедшие сутки 55 танков и около 30 артиллерийских стволов. Это не только на Авдеевском направлении, что означает, что враг пытается наступать широким фронтом.

Возле Авдеевки может сложиться такая ситуация, что севернее и южнее самого города ВСУ могут взять россиян в 2 "котла". Если будет такая задача, то справиться с ней можно, перебросив больше сил на это направление. Активность же окупантов возле Авдеевки будет наблюдаться еще около недели.

Как ATACMS помогли бы ВСУ в мае

Летчик-инструктор также отметил, что благодаря ATACMS от США ВСУ могут отпугнуть российские вертолеты с аэродромов вблизи Мелитополя и Бердянска. Однако они не могут решить проблему самолетов, в частности, в Крыму, куда их сейчас россияне массово перебазируют.

Однако вертолеты также создавали много проблем нашим военным. Если бы США предоставили ATACMS в мае, то на запорожском направлении западной технике работалось бы проще. Ведь россияне против них применяли ударные вертолеты из Бердянска и Мелитополя.

Обзор фронта от Свитана: смотрите видео

Зачем Россия перебазировала МиГ-31К в Крым

Полковник запаса ВСУ подчеркнул, что по территории Украины бить "Кинжалами" с самолетов МиГ-31К россияне могут и со своей территории. Похоже, что перебазирование этих самолетов в Бельбек – страшилка для НАТО. Мол, оттуда россияне могут достать и в Болгарию, и в Румынию, и до северного побережья Турции.

Если бы у ВСУ уже сейчас были ATACMS на 300 километров, эти самолеты можно было бы "отминусовать" на следующий же день, как они там появились. Похоже, Путин снова включил информационное давление и подкрепил свои угрозы действиями, подтянув свое оружие ближе к границам НАТО.

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