Один из вражеских дронов попал в блиндаж украинских пограничников. Это произошло на Авдеевском направлении, где в предыдущие дни обострилась обстановка

Смотрите также Россияне массированно наступают на Авдеевку: как за неделю сменилась линия фронта

Россияне атаковали пограничников на Авдеевском направлении

Российский дрон-камикадзе разрушил блиндаж пограничников. Украинский военный на видео отметил, что в результате удара вражеского дрона все живы.

Пограничники показали блиндаж, в который прилетел российский дрон: смотрите видео

"Противник пытается наступать, однако получает достойный отпор", – прокомментировали атаку россиян в МВД.

Наступление России на Авдеевском направлении: главное на данный момент

  • Российские военные примерно с 10 октября перешли в наступление на Востоке Украины. Самая горячая ситуация в районе Авдеевки и Марьинки, где оккупанты наступают большими силами.
  • Россия пытается взять Авдеевку в окружение, а также стремится выйти на административные границы Донецкой области до конца 2023 года. В ВСУ заявили, что агрессор увеличил активность на Марьинском направлении.
  • В Генштабе ВСУ рассказал, что враг продолжает пытаться оцепить Авдеевку с помощью воздушной поддержки. За 10 дней наши воины уже сбили 5 штурмовиков Су-25.
  • За минувшие сутки наши защитники отбили 3 атаки оккупантов на Авдеевском направлении. В то же время захватчики пытаются наступать в окрестностях Новокалинового и Первомайского, что в Донецкой области, но не имеют успеха.
  • Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 19 октября рассказал, что после снижения интенсивности боевых действий россияне снова активизировались на Авдеевском направлении.
  • В разведке Британии, оценивая наступление России на Авдеевском направлении, заявили, что прогресс противника медленный, а потери – велики. Кроме того, разведка Британии подвергает сомнению то, что Россия может захватить Авдеевку в краткосрочной перспективе.