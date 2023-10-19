Украинские воины из состава ОСГВ "Таврия" имели частичный успех юго-западнее Вербового в Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона сообщил Александр Штупун, спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, пишет 24 Канал.

Смотрите также Безрезультатное наступление России на Востоке, контрнаступление на Юге: карта боевых действий на 19 октября

Силы обороны продвинулись в районе Вербового на 400 метров

По его словам, украинские военные на Мелитопольском направлении продвинулись в районе Вербового на 400 метров.

На Мелитопольском направлении воины ОСГВ "Таврия" имели частичный успех юго-западнее Вербового. Мы продвинулись до 400 метров в определенных направлениях,

– сказал спикер.

Вербовое на карте боевых действий

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский в сентябре сообщил, что Силы обороны прорвали оборону россиян у Вербового.

После этого перед украинскими военными нужно было закрепиться, чтобы иметь возможность двигаться вперед. Александр Штупун рассказывал, что российские военные в районе Вербового находятся в обороне.

17 октября спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что Силы обороны в районе Вербового продвинулись примерно на расстояние 1 километра.

Какая ситуация на других участках фронта

Александр Штупун рассказал об оперативной обстановке на других участках фронта в зоне ответственности ОСГВ "Таврия". По его словам, враг продолжает производить обстрелы и проводить наступательные операции.

Так, за прошедшие сутки противник нанес 2 ракетных и 29 авиационных ударов. Враг провел 34 боевых столкновения и совершил 930 артиллерийских обстрелов.

По словам спикера, большинство этих боевых столкновений произошло в районе Авдеевки и еще больше в Марьинке.

Штупун заявил, что россияне при поддержке авиации продолжают пытаться оцепить Авдеевку. Он сообщил, что наши воины за прошедшие сутки отбили 3 атаки врага и сбили очередной штурмовик Су-25. Это уже 5 самолет врага, который был сбит на Донетчине за 10 дней.

Россияне, как рассказал Штупун, безуспешно пытались проводить наступательные действия в районах Новокалинового и Первомайского.

На Марьинском направлении агрессор увеличил активность. Силы обороны отразили 17 атак в районе Марьинки и еще 4 возле Новомихайловки.

На Шахтерском направлении наши защитники нанесли потерь оккупантам в районе Новомайорского. Кроме того, Силы обороны продолжают сдерживать россиян в районах Новодаровки и восточнее Малой Токмачки на Запорожье.