Про це 24 Каналу заявив генерал-лейтенант, військовий експерт, засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, зауваживши, що там проходить залізнична дорога.

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"Логістичний шлях нашого Авдіївського гарнізону. Якщо перерізати, погіршиться логістика", – сказав Романенко.

Росіяни також намагалися атакувати на Півдні Авдіївки. Українська армія вдарила по ворогу.

Попри те, що цей перший наступальний період ворога завершився, вони перегрупувалися. Додали резервів і все ж намагаються продовжувати,

– сказав військовий експерт.

Яка ситуація на фронті: дивіться відео

Окупанти намагаються оточити Авдіївку. Загарбники під час наступу на місто зазнають шалених втрат. Вони втрачають бронетехніку та сотнями живу силу.

Відомо, що Владімір Путін вчергове наказав повністю "захопити" до кінця 2023 року Донецьку та Луганську області. Окрім того, окупанти хочуть відтягнути сили української армії, аби вони не наступали на Півдні України, а зупиняли наступ на Авдіївку.

"Так поєднуються тут цілі ворога стратегічні з тактичними. І він намагається це реалізовувати", – додав Ігор Романенко.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку