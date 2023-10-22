Противник больше не пытается ходить на штурмы большим количеством бронетехники. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, добавив, что такую тактику они когда-то использовали, наступая на Угледар.

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Как изменилась тактика россиян

Враг уже понес большие потери под Угледаром, когда так же пытался наступать. Тогда оккупанты двигались дорогами от минных полей и каждый раз подвергались сокрушительным ударам. Сегодня они снова решили воспользоваться похожей тактикой.

Теперь они взяли те же грабли, принесли их под Авдеевку и наступили. Попытка была только одна и она им очень дорого стоила. В течение 10 октября они потеряли 3 батальона, более 60 единиц бронетехники, что подтвердили внешние наблюдатели,

– сказал Евгений Дикий.

Дальше противник сменил тактику, но лучше не стало. После бронеколон он начал гнать пехотные группы. ВСУ тоже наступают малыми пехотными группами, но у нас это идет в пропорции, например, взвод пехоты с пропорциональным количеством бронетехники.

Они сначала погнали всю технику, а теперь гонят "голую" пехоту, не прикрытую броней. Эту пехоту просто кладут. Они пытаются воспроизвести то, что удалось под Бахмутом, когда пехотной биомассой они "выдавили" наших защитников,

– рассказал Дикий.

Оккупанты забывают, что в случае Бахмута, на это ушло 10 месяцев, а их потери достигали 100 тысяч человек. Тогда только ЧВК "Вагнер" привез на это направление тысячи заключенных.

"Кажется, они помнят, что тогда пехотными штурмами им что-то удалось, но не понимают, что ресурсов больше нет", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".

Дикий рассказал о новой технике оккупантов возле Авдеевки: смотрите видео

Авдеевка – прочная крепость

Город хорошо укреплен и усилен нашими фортификационными сооружениями, которые мы возводили на протяжении 8 лет. Но это не значит, что все будет легко и наступление на Авдеевку закончилось. Кроме города еще есть окрестности.

Севернее Авдеевки у россиян есть успехи, они продвинулись и вышли к трассе, которая соединяет Авдеевку с тылами. Это не значит, что они ее контролируют, но использовать трассу стало сложно,

– заметил Дикий.

Сегодня нам это не сильно угрожает, потому что в Авдеевке не только крепкая фортификация, но и большие запасы. Даже если бы трассу перерезали полностью, боекомплекта хватит минимум на 2 месяца.

Второй неприятный момент – авиационное пробивание. Оккупанты используют КАБ-500 – полутонные бомбы, которые могут сложить девятиэтажное здание. Каждый день они сбрасывают на город до 20 таких бомб.

"Учитывая конструкцию Авдеевской промзоны – это можно пережить, наши защитники вынуждены адаптироваться, но это мощный прессинг, который является проблемой", – добавил Дикий.

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