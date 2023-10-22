Противник больше не пытается ходить на штурмы большим количеством бронетехники. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий, добавив, что такую тактику они когда-то использовали, наступая на Угледар.
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Как изменилась тактика россиян
Враг уже понес большие потери под Угледаром, когда так же пытался наступать. Тогда оккупанты двигались дорогами от минных полей и каждый раз подвергались сокрушительным ударам. Сегодня они снова решили воспользоваться похожей тактикой.
Теперь они взяли те же грабли, принесли их под Авдеевку и наступили. Попытка была только одна и она им очень дорого стоила. В течение 10 октября они потеряли 3 батальона, более 60 единиц бронетехники, что подтвердили внешние наблюдатели,
– сказал Евгений Дикий.
Дальше противник сменил тактику, но лучше не стало. После бронеколон он начал гнать пехотные группы. ВСУ тоже наступают малыми пехотными группами, но у нас это идет в пропорции, например, взвод пехоты с пропорциональным количеством бронетехники.
Они сначала погнали всю технику, а теперь гонят "голую" пехоту, не прикрытую броней. Эту пехоту просто кладут. Они пытаются воспроизвести то, что удалось под Бахмутом, когда пехотной биомассой они "выдавили" наших защитников,
– рассказал Дикий.
Оккупанты забывают, что в случае Бахмута, на это ушло 10 месяцев, а их потери достигали 100 тысяч человек. Тогда только ЧВК "Вагнер" привез на это направление тысячи заключенных.
"Кажется, они помнят, что тогда пехотными штурмами им что-то удалось, но не понимают, что ресурсов больше нет", – подчеркнул экс-командир роты батальона "Айдар".
Дикий рассказал о новой технике оккупантов возле Авдеевки: смотрите видео
Авдеевка – прочная крепость
Город хорошо укреплен и усилен нашими фортификационными сооружениями, которые мы возводили на протяжении 8 лет. Но это не значит, что все будет легко и наступление на Авдеевку закончилось. Кроме города еще есть окрестности.
Севернее Авдеевки у россиян есть успехи, они продвинулись и вышли к трассе, которая соединяет Авдеевку с тылами. Это не значит, что они ее контролируют, но использовать трассу стало сложно,
– заметил Дикий.
Сегодня нам это не сильно угрожает, потому что в Авдеевке не только крепкая фортификация, но и большие запасы. Даже если бы трассу перерезали полностью, боекомплекта хватит минимум на 2 месяца.
Второй неприятный момент – авиационное пробивание. Оккупанты используют КАБ-500 – полутонные бомбы, которые могут сложить девятиэтажное здание. Каждый день они сбрасывают на город до 20 таких бомб.
"Учитывая конструкцию Авдеевской промзоны – это можно пережить, наши защитники вынуждены адаптироваться, но это мощный прессинг, который является проблемой", – добавил Дикий.
Ситуация на Авдеевском направлении: актуальные новости
- У россиян достаточно ресурсов для ведения боевых действий. Они ежедневно атакуют, чтобы перерезать для наших военных пути снабжения или хотя бы взять их под свой огневой контроль. Также они начали рыть тоннели, чтобы незаметно добраться до наших позиций.
- Глава Авдеевской местной военной администрации Виталий Барабаш отметил, что ситуация в городе насколько страшная, что люди, которые хотели эвакуироваться, просто боятся выйти из укрытий. Он добавил, что сегодня Авдеевское направление важно, и это подтверждает Валерий Залужный, который приезжал туда и проводил совещание с руководителями.
- Главнокомандующий ВСУ побывал в нескольких направлениях, где враг активно штурмует наши позиции. Сегодня одна из самых сложных ситуаций возле Авдеевки. Там враг использует бронетехнику, авиацию, штурмовые группы, чтобы прорвать оборону ВСУ.