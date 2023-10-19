Головнокомандувач ЗСУ розповів, що на фронті немає простих ділянок. Водночас є ті, де складніше. Станом на жовтень 2023 – це Авдіївка. Окупанти не полишають спроб прорвати оборону героїв ЗСУ та оточити незламне місто.

Зверніть увагу Давно не було такого масштабу: що наразі відбувається біля Авдіївки

Російські окупанти активно застосовують штурмові підрозділи. Ворог килає велику кількість бронетехніки, а також використовує авіацію та артилерію. Водночас українські герої продовжують героїчно відбивати атаки. Воїни знищують живу силу та техніку окупантів.

Із командувачами і командирами бригад, які виконують завдання на Авдіївському напрямку, визначили послідовність наших кроків з урахуванням постійної зміни оперативної обстановки та обговорили першочергові потреби підрозділів,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, Залужний наголосив, що провели роботу на Куп'янському напрямку.

Для чого окупантам Авдіївка

Під Авдіївкою окупанти зазнають колосальних втрат. Водночас їм потрібна хоч якась "перемога", аби рейтинг Владіміра Путіна перед "виборами" зріс. Окрім того, окупанти намагаються влаштувати для себе так званий "торговельний майданчик". Однак, звичайно ж, їм не вдасться реалізувати жодних своїх планів.