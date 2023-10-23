Главное управление разведки минобороны Украины опубликовало очередной перехват разговоров оккупантов. На записи военной России рассказывает матери о невозможности дальнейшего продвижения на Купянском направлении.

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Со штурмов не возвращаются

Украинские защитники построили бетонные укрепления на своих позициях. Именно из-за них вражеская армия не может продолжать продвижение.

Россиянин жалуется матери, что они не могут взять Ивановку, а о Купянске вообще речь не идет.

У нас, что туда не зайдет, все оттуда выходит или его выносят,

– рассказывает оккупант.

По его словам, никаких продвижений у них нет. Зато украинские защитники продолжают успешно уничтожать захватчиков даже там, где им якобы удалось захватить наши блиндажи.

В ГУР отметили, что за каждое преступление России, совершенное на территории Украины, виновным придется отвечать.

ГУР поделилось очередным перехватом разговоров: смотрите видео

Враг пытается наступать на Купянск