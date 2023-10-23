Главное управление разведки минобороны Украины опубликовало очередной перехват разговоров оккупантов. На записи военной России рассказывает матери о невозможности дальнейшего продвижения на Купянском направлении.
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Со штурмов не возвращаются
Украинские защитники построили бетонные укрепления на своих позициях. Именно из-за них вражеская армия не может продолжать продвижение.
Россиянин жалуется матери, что они не могут взять Ивановку, а о Купянске вообще речь не идет.
У нас, что туда не зайдет, все оттуда выходит или его выносят,
– рассказывает оккупант.
По его словам, никаких продвижений у них нет. Зато украинские защитники продолжают успешно уничтожать захватчиков даже там, где им якобы удалось захватить наши блиндажи.
В ГУР отметили, что за каждое преступление России, совершенное на территории Украины, виновным придется отвечать.
ГУР поделилось очередным перехватом разговоров: смотрите видео
Враг пытается наступать на Купянск
- Еще с лета продолжаются постоянные попытки россиян прорвать украинскую оборону на Лиманско-Купянском направлении. Но в последнее время наибольшие усилия враг прилагает к попыткам прорыва в районе села Макеевка Сватовского района. С начала октября 2023 года российские войска едва не непрерывно пытаются штурмовать здесь позиции украинских военных. За это время враг даже смог несколько продвинуться в сторону Макеевки.
- Неделя штурмовых действий вблизи Макеевки стоила россиянам потерь, которые равны половине батальона. И это только погибшие. Раненых еще около полутора батальона. В общей сложности – это более 1 тысячи военных только за неделю. Более того, это только те данные, которые удалось идентифицировать с помощью видеоподтверждений или аудиоперехватов.
- Враг также пытается наступать и на села Синьковка и Ивановка Харьковской области. За счет большой концентрации собственных сил россияне пытаются продавить украинскую оборону, но безуспешно. Благодаря мужеству украинских войск врагу приходится отходить назад.