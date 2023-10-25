У тимчасово окупованому Донецьку нещодавно було гучно. Наші розвідники знищили там склад боєприпасів російських загарбників.

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Кому саме належав цей склад

Українські захисники вдарили високоточною зброєю по базі озброєння, яку окупанти влаштували на вулиці Ревякіна. В результаті ворожу ціль було знищено.

База з озброєнням належала 110-й окремій мотострілецькій бригаді 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз залучена у штурмових діях в районі Авдіївки,

– мовиться у повідомленні.

Удару по цьому складу з боєкомплектом було завдано 23 жовтня о 03:20 ночі.



Саме тут розташовувався ворожий склад з боєприпасами / Фото ГУР МО

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