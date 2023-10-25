Українські військові дають відсіч ворогу на всіх напрямках фронту. Зокрема, на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили ворожої техніки на суму 25 мільйонів доларів.

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У окупантів був запальний тиждень

Оператори одного з підрозділів ССО влаштували окупантам на Запорізькому напрямку дуже непростий тиждень. Наші захисники виявили та ідентифікували важку техніку противника, і скоригували по ній вогонь артилерії.

За тиждень на Запорізькому напрямку знищили:

️БМ-21 "Град"

БМ-27 "Ураган"

ТОС

️РЛС "Зоопарк"

Українські воїни нищать ворожу техніку: дивіться відео

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