У такий спосіб українські захисники продовжують звільняти Україну від російської нечисті. Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення вже знищено 292 060 окупантів.

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На фронті зруйнували два опорні пункти росіян

Так, на оприлюднених кадрах можна побачити, як розвідники зруйнували два опорні пункти російських терористів. Два ворожі взводно-опорних пункти виявили на одній із ділянок фронту.

Дорозвідка показала, що на одній із позицій загарбники розмістили систему супутникового зв’язку "Лєґєнда 2".

Після завданих українськими розвідниками ударів по ворожих цілях не залишилось ані окупаційної "Лєґєнди", ані російських ВОПів,

– наголосили у ГУР МО.

Як розвідники зруйнували опорні пункти окупантів: дивіться відео

Актуальні втрати Росії на війні

Станом на 20 жовтня ЗСУ знищили 292 060 окупантів. Лише за минулу добу було ліквідовано 1 380 загарбників. Втрати у техніці: