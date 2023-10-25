Украинские военные дают отпор врагу по всем направлениям фронта. В частности, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили вражескую технику на сумму 25 миллионов долларов.
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У окупантов была зажигательная неделя
Операторы одного из подразделений ССО устроили оккупантам в Запорожском направлении очень непростую неделю. Наши защитники обнаружили и идентифицировали тяжелую технику противника и скорректировали по ней огонь артиллерии.
Через неделю на Запорожском направлении уничтожили:
- ️БМ-21 "Град"
- БМ-27 "Ураган"
- ТОС
- ️РЛС "Зоопарк"
Украинские воины уничтожают вражескую технику: смотрите видео
Потери врага: последние новости
- Да, недавно на фронте украинские разведчики разрушили два опорных пункта окупантов. Два вражеских взводно-опорных пункта обнаружили на одном из участков фронта. Доразведка показала, что на одной из позиций захватчики разместили систему спутниковой связи "Легенда 2".
- ВСУ успешно истощают резервы страны-агрессора. Так называемый российский милблогер пожаловался, что украинские войска целенаправленно проводят наступательные операции, чтобы истощить ограниченные вражеские резервы, максимально сохраняя собственные. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.
- При поддержке авиации россияне пытаются оцепить Авдеевку, однако их попытки терпят неудачу. Только за последние несколько недель оккупанты потеряли в Донецкой области уже 5 самолетов Су-25.