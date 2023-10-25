Украинские военные дают отпор врагу по всем направлениям фронта. В частности, на Запорожском направлении воины Сил Специальных операций уничтожили вражескую технику на сумму 25 миллионов долларов.

Смотрите также Россияне нашли еще одно место для наступления: как через неделю изменилась карта фронта

У окупантов была зажигательная неделя

Операторы одного из подразделений ССО устроили оккупантам в Запорожском направлении очень непростую неделю. Наши защитники обнаружили и идентифицировали тяжелую технику противника и скорректировали по ней огонь артиллерии.

Через неделю на Запорожском направлении уничтожили:

️БМ-21 "Град"

БМ-27 "Ураган"

ТОС

️РЛС "Зоопарк"

Украинские воины уничтожают вражескую технику: смотрите видео

Потери врага: последние новости