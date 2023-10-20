Так званий російський мілблогер поскаржився, що українські війська цілеспрямовано проводять наступальні операції, щоб виснажити обмежені ворожі резерви, максимально зберігаючи власні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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Окупантам не вистачає якісних резервів

Мілблогер стверджував, що стан російської піхоти перебуває на найнижчому рівні у війні.

Ці спостереження значною мірою узгоджуються з оцінкою ISW про те, що російським силам в основному не вистачає високоякісних резервів і їм важко створювати, тренувати та правильно розгортати резерви, щоб ефективно закривати діри на лінії фронту та проводити наступальні операції,

– зазначили аналітики.

Додали, що окупанти покладаються переважно на бокові передислокації на тактичному рівні.

Раніше в ISW зазначали, що українські воїни вступали у бій проти російських сил, що хоч і переважали, але зазнали великих втрат на багатьох критично важливих ділянках лінії фронту.

Аналітик Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) доктор Джек Вотлінг 19 жовтня так само зауважив, що доки українські сили можуть продовжувати завдавати високий рівень втрат російським силам, "стає можливим придушити здатність Росії навчати достатню кількість нових військ відповідно до необхідних стандартів та ефективно вести наступальні дії".

До речі! Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

ЗСУ завдають агресору колосальних втрат

Зауважимо, що менш ніж за 20 місяців повномасштабної війни Сили оборони вже ліквідували понад 292 тисячі російських загарбників .

. Лише за минулу добу наші воїни очистили рідну землю аж від 1380 окупантів. До речі, 900 "двохсотих" – під Авдіївкою , де тривають важкі бої.

, де тривають важкі бої. Окрім того, Росія втратила ще 120 бойових броньованих машин, 55 танків, 120 броньованих машин, 29 артилерійських систем, 4 РСЗВ, 8 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 33 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Зауважимо, що за менше, ніж за 2 тижні на Донеччині ворог втратив аж 5 штурмовиків Су-25.