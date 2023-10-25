Об этом сообщает российский телеграм-канал Baza сегодня, 25 октября. Россиянина ликвидировали около 21:00 у дома на улице Мичурина два дня назад – 23 октября.

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Также пропагандисты пишут, что бомбу заложили под водительское сиденье машины, на которой ездил российский военный.

По предварительным данным, бомба была заложена под водительское сиденье "копейки", на которой ездил военный. От полученных травм водитель скончался на месте,

– говорится в сообщении.

Отмечают, что оккупанты возбудили уголовное дело по статьям о теракте и хранении взрывоопасных веществ.

Личности российского военнослужащего не называют.

Что происходит на оккупированной части Запорожья