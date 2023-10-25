Вообще оккупанты наносили удары из разных видов вооружения, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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По его словам, после 22:00 враг выпустил по области 13 управляемых авиационных бомб.

"На месте одного из прилетов идет спасательная операция. Вероятно, под завалами есть люди", – отметил Прокудин.

За прошедшие сутки в Херсонской области зафиксировано 35 прилетов КАБов. Кроме того, россияне нанесли по Херсонщине ракетный удар. Была также атака ударным беспилотником типа "Шахед".

"Масштабы разрушений уточняются", – добавил Прокудин.

Ситуация в Херсонской области