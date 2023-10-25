Узагалі окупанти завдавали ударів з різних видів озброєння, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За його словами, після 22:00 ворог випустив по області 13 керованих авіаційних бомб.

"На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами є люди", – зазначив Прокудін.

Упродовж минулої доби на Херсонщині зафіксовано 35 прильотів КАБів. Окрім того, росіяни завдали по Херсонщині ракетного удару. Була також атака ударним безпілотником типу "Шахед".

"Масштаби руйнувань уточнюються", – додав Прокудін.

Ситуація на Херсонщині