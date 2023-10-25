Узагалі окупанти завдавали ударів з різних видів озброєння, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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За його словами, після 22:00 ворог випустив по області 13 керованих авіаційних бомб.
"На місці одного з прильотів триває рятувальна операція. Ймовірно, під завалами є люди", – зазначив Прокудін.
Упродовж минулої доби на Херсонщині зафіксовано 35 прильотів КАБів. Окрім того, росіяни завдали по Херсонщині ракетного удару. Була також атака ударним безпілотником типу "Шахед".
"Масштаби руйнувань уточнюються", – додав Прокудін.
Ситуація на Херсонщині
- Російська армія за минулу добу, 24 жовтня, здійснила 86 обстрілів Херсонської області, 4 людини отримали поранення.
- Також від учора в області триває примусова евакуація. Уже вдалося вивезти дітей, проте є сім'ї, які не хочуть виїжджати. Загалом евакуювати збираються 802 дитини.
- Під примусову евакуацію підлягають 23 населених пункти Херсонщини.
- Зауважимо, що росіяни буквально тероризують мирне населення області. 22 жовтня загарбники випустили рекордну кількість керованих авіабомб – 36. По одному населеному пункту росіяни застосували 2 – 4 авіабомби.