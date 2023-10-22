Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сили оборони Півдня. Наталія Гуменюк зазначила, що, на жаль, не минулося без постраждалих, передає 24 Канал.

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Окупанти скинули на Херсонщину рекордну кількість КАБ

Вночі вкотре тривала повітряна тривога. Працювала російська тактична авіація. Окупанти продовжили бомбардування, зокрема, з використанням керованих авіабомб.

За цю добу, яку ми рахуємо від 7 до 7 ранку було зафіксовано фактично рекордну кількість керованих авіабомб – 36 по Херсонщині. Ворог випустив по 2 – 4 по одному населеному пункту. Для села це дуже велика потужність,

– підкреслила Наталія Гуменюк.

Зауважила, що йдеться про руйнацію кількох домівок одночасно, коли 500-кілограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви.

На жаль, є інформація про постраждалих. Наразі дані уточнюють. Оскільки в нічний час потужна бойова робота ворога означає великі руйнування.

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