Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об'єднаного пресцентру Сили оборони Півдня. Наталія Гуменюк зазначила, що, на жаль, не минулося без постраждалих, передає 24 Канал.
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Окупанти скинули на Херсонщину рекордну кількість КАБ
Вночі вкотре тривала повітряна тривога. Працювала російська тактична авіація. Окупанти продовжили бомбардування, зокрема, з використанням керованих авіабомб.
За цю добу, яку ми рахуємо від 7 до 7 ранку було зафіксовано фактично рекордну кількість керованих авіабомб – 36 по Херсонщині. Ворог випустив по 2 – 4 по одному населеному пункту. Для села це дуже велика потужність,
– підкреслила Наталія Гуменюк.
Зауважила, що йдеться про руйнацію кількох домівок одночасно, коли 500-кілограмовий еквівалент тротилу вривається в землю, залишаючи багатометрові вирви.
На жаль, є інформація про постраждалих. Наразі дані уточнюють. Оскільки в нічний час потужна бойова робота ворога означає великі руйнування.
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Загарбники посилили бомбардування Херсонщини
- Раніше Гуменюк розповіла, що російські загарбники активізували скидання авіабомб на Херсонщину, бо бояться просування українських захисників. Окупанти, розуміють, що їм давно припікає Запорізький напрямок, а також Східний. Тепер і Херсонський.
- Російські терористи віддають перевагу нічним бомбардуванням, коли цивільні сплять.
- Зранку 20 жовтня окупанти випустили 4 КАБ по Бериславу. Внаслідок чергового авіаудару загинула 80-річна жінка.