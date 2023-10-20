Ворог розуміє, що йому припікає на різних напрямках фронту. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чому активізувались ворожі бомбардування на Херсонщині

За словами Гуменюк, російські окупанти розкрутили істерію в інформаційному просторі про те, що дуже побоюються просування Сил оборони на Херсонському напрямку.

Загарбники розуміють, що їм давно припікає Запорізький напрямок, а також Східний.

Тепер у них істерія херсонська. Бо навіть головний терорист світу про це оголосив у своїй промові. Про те, що Херсонський напрямок йому теж допікає,

– зазначила Гуменюк.

Ворог активізував скидання авіабомб по Україні

Нещодавно Наталія Гуменюк розповіла, що на сьогодні ворог почуває перевагу у повітрі. Окупанти активізували використання авіабомб. Основна маса припадає по Херсонщині та у напрямку острова Зміїний.

За словами речниці ОК "Південь", перевагу ворог віддає нічному часу і це вкотре підтверджує терористичність цих атак, коли люди сплять.