Враг понимает, что ему прижигает на разных направлениях фронта. Об этом сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Почему активизировались вражеские бомбардировки на Херсонщине

По словам Гуменюк, российские оккупанты раскрутили истерию в информационном пространстве о том, что очень опасаются продвижения Сил обороны на Херсонском направлении.

Захватчики понимают, что им давно прижигает Запорожское направление, а также Восточное.

Теперь у них истерия херсонская. Ибо даже главный террорист мира об этом объявил в своей речи. О том, что Херсонское направление ему тоже досаждает,

– отметила Гуменюк.

Враг активизировал сброс авиабомб по Украине

Недавно Наталья Гуменюк рассказала, что на сегодняшний день враг чувствует преимущество в воздухе. Оккупанты активизировали использование авиабомб. Основная масса приходится на Херсонщину и в направлении острова Змеиный.

По словам спикера ОК "Юг", предпочтение враг отдает ночному времени и это в очередной раз подтверждает террористичность этих атак, когда люди спят.