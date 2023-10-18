Руководитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что каждый российский дронный или ракетный удар (и массированный, и точечный) – это невероятные человеческие, рабочие или экономические потери. Об этом она сказала в среду, 18 октября, на брифинге.

Читайте также Процент ущерба до сих пор высок: почему сейчас труднее противодействовать российским дронам

Что рассказали в Силах обороны об обстрелах

Гуменюк подчеркнула, что каждая атака со стороны России является актом терроризма, подлежащим осуждению со стороны мирового сообщества. Силы обороны пробуют противодействовать каждому российскому теракту.

Мы готовимся к тому, что враг будет наращивать свой ракетный потенциал, что он может применять в будущем и массированные, и смешанные атаки. Потому что они (россияне – 24 Канал) не зря испытывали такую тактику,

– объяснила она.

Представитель ОК "Юг" заявила, что задача Сил обороны состоит в подготовке системы ПВО и работе на предупреждение. Гуменюк предположила, что наши защитники для этого могут использовать ATACMS.

Какая ситуация в Черном море

Представительница ОК "Юг" сказала, что Силы обороны пока не наблюдают чрезвычайную активность МиГ-31 в Черном море. В то же время она не исключила, что россияне попытаются переориентировать угрозы "Кинжалами" на другие регионы. Гуменюк допустила, что наши порты могут оказаться под угрозой использования такого оружия. Россия ведь хочет занять место Украины в зерновой инициативе.

По ее словам, общая ситуация в Черном море остается стабильной. Противник находится в районе от восточного побережья временно оккупированного Крыма до Новороссийска, поскольку считает его безопасным. Россия немного свернула свою корабельную группировку. Силы обороны 18 октября зафиксировали пять вражеских кораблей в Черном море и один в Азовском море. По мнению Гуменюк, на действия оккупантов мог повлиять мощный шторм. Все ракетоносители в настоящее время тоже заведены в пункты базирования.

Представитель ОК "Юг" подчеркнула, что этот факт не отменяет ракетной угрозы. Потому что оккупанты способны наносить удары из бухт Новороссийска. Поэтому Генштаб оценивает ракетную опасность как высокую, но вероятность применения такого оружия пока ниже. Ведь на боевом дежурстве сейчас нет вражеских единиц.

Также Гуменюк заявила, что Силы обороны фиксируют активность тактической авиации россиян. Оккупанты терроризируют международные транспортные пути в Черном море, сбрасывая КАБ или, вероятно, мины. Таким образом, россияне пытаются сорвать функционирование гуманитарного коридора.

Что говорят эксперты о планах россиян