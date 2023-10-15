Именно во время отопительного сезона можно нанести больший ущерб предприятиям. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Андрей Крамаров.

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У россиян проблемы

Андрей Крамаров отметил, что у россиян не столь великие темпы производства. По информации ГУР МО, в месяц они могут изготовить 20 – 30 ракет. В последний раз враг применял крылатые ракеты 21 сентября. Даже за этот перерыв они не могут накопить множество ракет.

Кроме того, оккупанты вообще не поднимают в небо свои борта Ту-95, Ту-22. Есть информация, что с Ту-95 у них есть сейчас проблемы. Захватчики их пытаются решить и параллельно накопить силу.

Конечно, дополнительно их нужно полностью привести в боевую готовность, потому что они из одного самолета производят пуск максимум 3 ракеты. И не из внутреннего барабана выпуска, а из внешних подвесов. То есть подвешивают крылья,

– объяснил он.

Также пусковые рубежи, используемые россиянами для запуска ракет "Калибр" с моря, фактически в зоне поражения украинских морских дронов. Поэтому сейчас перед врагом стоит проблема, как применять "Калибры", какой должен быть новый безопасный рубеж.

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