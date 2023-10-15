Саме під час опалювального сезону можна завдати більшої шкоди підприємствам. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Андрій Крамаров.

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У росіян проблеми

Андрій Крамаров зазначив, що у росіян не настільки великі темпи виробництва. За інформацією ГУР МО, на місяць вони можуть виготовити 20 – 30 ракет. Востаннє ворог застосовував крилаті ракети 21 вересня. Навіть за цю перерву вони не можуть накопичити багато ракет.

Крім того, окупанти взагалі не підіймають у небо свої борти Ту-95, Ту-22. Є інформація, що з Ту-95 у них є зараз є проблеми. Загарбники їх намагаються розв'язати і паралельно накопичити силу.

Звичайно, додатково їх потрібно повністю привести у бойову готовність, тому що вони з одного літака роблять пуск максимум 3 ракети. І не з внутрішнього барабана випуску, а з зовнішніх підвісів. Тобто підвішують крила,

– пояснив він.

Також пускові рубежі, які росіяни використовували для запуску ракет "Калібр" з моря, фактично у зоні ураження українських морських дронів. Тому зараз перед ворогом стоїть проблема, як застосовувати "Калібри", який має бути новий безпечний рубіж.

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