Опалювальний сезон класично розпочинається 15 жовтня, однак це рішення ухвалює місцева влада. Для подання тепла необхідно, щоб середньодобова температура не перевищувала 8 градусів.

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Опалення буде вже незабаром

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Уряду повідомив, що готовність енергетики та комунальної інфраструктури до опалювального сезону наближається до 100%. Найближчим часом тепло досягне всіх будинків.

Деякі громади вже почали включати тепло. В інших населених пунктах воно з’явиться найближчим часом відповідно до погодним умов,

– заявив Шмигаль.

Він додав, що цей сезон буде складним і влада вже розпочала підготовку до всіх викликів та до всіх можливих сценаріїв. Наразі відкрито близько 13 тисяч Пунктів незламності по всій країні. Там люди матимуть світло, тепло, інтернет та зв’язок на критичні та екстрені випадки.

Прем'єр-міністр додав, що всі вони відображатимуться у застосунку та на порталі Дія. Громадяни зможуть знайти найближчий до їх дому, а також оцінити наявні там умови. Це дасть змогу оперативно реагувати на скарги.

У Києві сезон можуть відтермінувати

У Київській ОВА заявили, що рішення про під'єднання житлових будинків ухвалюватимуть, відповідно до погодних умов. Наразі для розгортання необхідно декілька днів, однак, як повідомила у міські раді, ввімкнення опалення можуть відтермінувати.

Всі ремонтні роботи мають завершити за тиждень, однак у мерії сподіваються, що опалювальний сезон розпочнеться пізніше. Там заявили, що треба економити як кошти киян, так і теплоносій.