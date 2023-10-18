Керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що кожен російський дроновий чи ракетний удар (і масований, і точковий) – це неймовірні людські, робочі чи економічні втрати. Про це вона сказала у середу, 18 жовтня, під час брифінгу.

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Що розповіли в Силах оборони про обстріли

Гуменюк наголосила, що кожна атака з боку Росії є актом тероризму, яка підлягає осудженню з боку світової спільноти. Сили оборони намагаються протидіяти кожному російському теракту.

Ми готуємося до того, що ворог буде нарощувати свій ракетний потенціал, що він може застосовувати у майбутньому і масовані, і мішані атаки. Тому що вони (росіяни – 24 Канал) не даремно випробовували таку тактику,

– пояснила вона.

Речниця ОК "Південь" заявила, що задача Сил оборони полягає у підготовці системи ППО та роботі на упередження. Гуменюк припустила, що наші захисники задля цього можуть використати ATACMS.

Яка ситуація в Чорному морі

Представниця ОК "Південь" сказала, що Сили оборони поки що не спостерігають надзвичайної активності МіГ-31 у Чорному морі. Водночас вона не виключила, що росіяни спробують переорієнтували загрози "Кинджалами" на інші регіони. Гуменюк припустила, що наші порти можуть опинитися під загрозою використання такої зброї. Адже Росія хоче зайняти місце України в зерновій ініціативі.

За її словами, загальна ситуація в Чорному морі залишається стабільною. Противник перебуває в районі від східного узбережжя тимчасово окупованого Криму до Новоросійська, бо вважає його для себе безпечним. Росія трохи згорнула своє корабельне угруповання. Сили оборони 18 жовтня зафіксували 5 ворожих кораблів у Чорному морі та один в Азовському морі. На думку Гуменюк, на дії окупантів міг вплинути потужний шторм. Всі ракетоносії на цей час теж заведені в пункти базування.

Речниця ОК "Південь" наголосила, що цей факт не скасовує ракетної загрози. Бо окупанти здатні завдавати ударів з бухт Новоросійська. Тому Генштаб оцінює ракетну небезпеку як високу, але вірогідність застосування такої зброї поки що є нижчою. Адже на бойовому чергуванні зараз немає ворожих одиниць.

Також Гуменюк заявила, що Сили оборони фіксують активність тактичної авіації росіян. Окупанти тероризують міжнародні транспортні шляхи у Чорному морі, скидаючи КАБ або, ймовірно, міни. У такий спосіб росіяни намагаються зірвати функціонування гуманітарного коридору.

Що кажуть експерти про плани росіян