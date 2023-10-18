Про це 24 Каналу заявила начальниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. За її словами, окупанти використовують тактику складних траєкторій.

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Протидіяти "Шахедам" стало важче

Як зазначила Наталія Гуменюк, бувало, що ворог випускав величезну кількість "Шахедів" протягом короткого часу. Росіяни намагаються випробувати українську систему протиповітряної оборони та зрозуміти, які тактики будуть дієвими.

Загальний відсоток збиття у нас досить високий. Ми можемо говорити про 70 – 80% у середньому. Але так, були атаки, коли, до прикладу, збиття сягало до 50%. Наприклад, з 7 "Шахедів" було збито 3. Але тут треба ретельно розбиратися з особливостями цієї атаки,

– пояснила вона.

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