Про це повідомило командування Сил оборони Півдня. Зазначають, що вибухи у Херсоні прогриміли вночі 21 жовтня.
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Армія Росії продовжує терор мирного населення обстрілюючи житлові квартали Херсона. Вночі херсонці прокинулись від потужних вибухів,
– ідеться в повідомленні.
Один з ворожих снарядів влучив в багатоквартирний житловий будинок, у двох квартирах на другому поверсі почалася пожежа.
Зазначають, що вогнеборці прибувши на місце події змогли швидко загасити полум'я, не допустивши перекидання вогню на інші квартири.
Ворожий снаряд влучив у будинок в Херсоні / Фото ДСНС
Унаслідок влучання сталась пожежа на 2 поверсі будинку / Фото ДСНС
Рятувальники оперативно загасили пожежу / Фото ДСНС
У Херсоні почастішали пожежі
Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко також повідомив, що в Херсоні почастішали пожежі, спричинені не тільки ворожими обстрілами, а й нещасними випадками.
"Люди намагаються зігрітися і це теж може призвести до біди", – написав керівник ОВА.
Він закликав громадян пам'ятати про правила безпеки при використанні пічного або іншого опалення.
Ситуація в Херсоні: актуально
- За минулу добу, 20 жовтня, окупанти 57 разів обстріляли Херсонську область, загарбники випустили 322 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА.
- Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
- Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, ще одна – дістала поранення.