Про це повідомило командування Сил оборони Півдня. Зазначають, що вибухи у Херсоні прогриміли вночі 21 жовтня.

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Армія Росії продовжує терор мирного населення обстрілюючи житлові квартали Херсона. Вночі херсонці прокинулись від потужних вибухів,

– ідеться в повідомленні.

Один з ворожих снарядів влучив в багатоквартирний житловий будинок, у двох квартирах на другому поверсі почалася пожежа.

Зазначають, що вогнеборці прибувши на місце події змогли швидко загасити полум'я, не допустивши перекидання вогню на інші квартири.



Ворожий снаряд влучив у будинок в Херсоні / Фото ДСНС



Унаслідок влучання сталась пожежа на 2 поверсі будинку / Фото ДСНС​



Рятувальники оперативно загасили пожежу / Фото ДСНС

У Херсоні почастішали пожежі

Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко також повідомив, що в Херсоні почастішали пожежі, спричинені не тільки ворожими обстрілами, а й нещасними випадками.

"Люди намагаються зігрітися і це теж може призвести до біди", – написав керівник ОВА.

Він закликав громадян пам'ятати про правила безпеки при використанні пічного або іншого опалення.

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