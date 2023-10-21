Об этом сообщило командование Сил обороны Юга. Отмечают, что взрывы в Херсоне прогремели ночью 21 октября.

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Армия России продолжает террор мирного населения, обстреливая жилые кварталы Херсона. Ночью херсонцы проснулись от мощных взрывов,

– говорится в сообщении.

Один из вражеских снарядов попал в многоквартирный жилой дом, в двух квартирах на втором этаже начался пожар.

Отмечают, что прибывшие на место происшествия огнеборцы смогли быстро потушить пламя, не допустив перекидывания огня на другие квартиры.



Вражеский снаряд попал в дом в Херсоне / Фото ГСЧС



В результате попадания произошел пожар на 2 этаже дома / Фото ГСЧС



Спасатели оперативно потушили пожар / Фото ГСЧС

В Херсоне участились пожары

Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко также сообщил, что в Херсоне участились пожары, вызванные не только вражескими обстрелами, но и несчастными случаями.

"Люди пытаются согреться и это тоже может привести к беде", – написал руководитель ОВА.

Он призвал граждан помнить о правилах безопасности при использовании печного или иного отопления.

Ситуация в Херсоне: актуально