Олександр Толоконніков – начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА – розповів деталі в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. Наразі правоохоронці планують змінити підхід до евакуації.

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Сьогодні також вивозили дітей, але небагато. Зараз правоохоронці будуть проводити роботу уже виходячи з нового рішення про те, що можна використовувати примус. До кінця тижня будемо мати інші результати,

– мовиться у повідомленні.

Загалом евакуювати збираються 802 дитини. Їхні родини до останнього не хочуть залишати домівки та садиби. Під примусову евакуацію підлягають 23 населених пункти Херсонщини. Сподіваються, що люди дослухаються до порад. Діти не можуть перебувати під постійними обстрілами, без світла та води.

Українців просять не легковажити власною безпекою, а також – безпекою своїх дітей та евакуюватися.

На Херсонщині розпочалася примусова евакуація

Олександр Прокудін – голова Херсонської обласної військової адміністрації – повідомив, що на території Херсонської області розпочалася примусова евакуація. Людей вивозитимуть з таких населених пунктів:

Дудчани;

Качкарівка;

Милове;

Новокаїри;

Золота Балка;

Михайлівка;

Осокорівка;

місто Берислав;

Зміївка;

Новоберислав;

Тягинка;

Бургунка;

Львове;

Миколаївка;

Одрадокам'янка;

Ольгівка;

Червоний Маяк;

Веселе;

Козацьке;

Антонівка;

Комишани;

Садове;

Приозерне.

"У цих населених пунктах відбуватиметься обов'язкова евакуація родин із дітьми у примусовий спосіб. Адже окупанти продовжують нещадно гатити по цих селах. А там ще залишаються діти. Ми маємо подбати про їхню безпеку", – наголосив Прокудін.

Він звернувся до батьків з проханням врятувати життя своїм дітям. Вже наголосили, що дорога буде безплатною. Окрім того, за потреби переселенцям нададуть житло. Також в Україні оголошено евакуацію дітей із Донеччини.