Александр Толоконников – начальник управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА – рассказал детали в эфире телемарафона, сообщает 24 Канал. Правоохранители планируют изменить подход к эвакуации.

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Сегодня тоже вывозили детей, но немного. Сейчас стражи порядка будут проводить работу уже исходя из нового решения, что можно использовать принуждение. До конца недели будем иметь другие результаты,

– говорится в сообщении.

В общей сложности эвакуировать собираются 802 ребенка. Их семьи до последнего не хотят покидать дом. Под принудительную эвакуацию подпадают 23 населенных пункта Херсонской области. Надеются, что люди прислушаются к советам. Дети не могут находиться под постоянными обстрелами без света и воды.

Украинцев просят не пренебрегать собственной безопасностью, а также безопасностью своих детей и эвакуироваться.

В Херсонской области началась принудительная эвакуация

Александр Прокудин – глава Херсонской областной военной администрации – сообщил, что на территории Херсонской области началась принудительная эвакуация. Людей будут вывозить из таких населенных пунктов:

Дудчаны;

Качкаровка;

Мыловое;

Новокаиры;

Золотая Балка;

Михайловка;

Осокоровка;

город Берислав;

Змиевка;

Новоберислав;

Тягинка;

Бургунка;

Львово;

Николаевка;

Отрадокаменка;

Ольговка;

Красный Маяк;

Веселое;

Казацкое;

Антоновка;

Камышаны;

Садовое;

Приозерное.

"В этих населенных пунктах будет происходить обязательная эвакуация семей с детьми принудительным способом. Ведь оккупанты продолжают беспощадно бить по этим селам. А там еще остаются дети. Мы должны позаботиться об их безопасности", – подчеркнул Прокудин.

Он обратился к родителям с просьбой спасти жизнь своим детям. Уже отметили, что дорога будет бесплатной. Кроме того, при необходимости переселенцам предоставят жилье. Также в Украине объявлена эвакуация детей из Донецкой области.