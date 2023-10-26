З часу початку повномасштабної війни в Україні ворог втратив 297 120 солдатів. Проте втрати можуть бути більшими, адже їх важко точно порахувати через інтенсивні бойові дії.
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Втрати ворога у техніці
- танків – 5141 (+29);
- бойових броньованих машин – 9715 (+18);
- артилерійських систем – 7155 (+30);
- РСЗВ – 834 (+1);
- засоби ППО – 556 (+2);
- літаків – 320 (+0);
- гелікоптерів / helicopters – 324 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5389 (+17);
- крилаті ракети – 1538 (+0);
- кораблі /катери – 20 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 9507 (+33);
- спеціальна техніка – 1010 (+3).
Втрати ворога у техніці 26 жовтня 2023 року
Втрати ворога в Україні: останні новини
- Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що за 10 днів активних дій окупанти втратили під час штурмів українських позицій під Авдіївкою 109 одиниць техніки. Найбільше вороги втратили бойових броньованих машин та танків.
- Володимир Зеленський показав, як військові ОСУВ "Таврія" знищують ворога на Таврійському напрямку. Зокрема, вони атакують ворожу техніку дронами.
- Українська розвідка в тимчасово окупованому Донецьку знищила ворожий склад з озброєнням. За даними розвідників, прилетіло в базу 110-й окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу російських окупаційних військ, яка зараз бере участь у штурмових діях в районі Авдіївки.