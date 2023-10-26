Щемящими кадрами поделились военные Объединенной штурмовой бригады Национальной полиции Украины "Лють". На них спасение раненого в тяжелых боях побратима.
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"Держись, ты сильный"
На видео можно увидеть работу бойцов Штурмовой полк "Цунами" бригады "Лють": то, как они заботливо кладут раненого на носилки и эвакуируют его с поля боя. "Держись братику", "Быстрее, братья", – раздаются голоса воинов.
Далее слышим, что медик по дороге в больницу пытается успокоить стонущего от боли товарища: "Я понимаю, что тяжело", "Дышишь? Молодец, держись, ты сильный", "Все, будет хорошо", "Терпи, терпи", "Больно, тяжело, я понимаю".
"Приедешь, погуляешь, сходишь на реку. Мы приедем к тебе... Держись, держись, друг", – утешает медик своего раненого собрата.
Военные спасают своего побратима: видео "Лють"
Какая ситуация на фронте: последние новости
- ВСУ продолжают контрнаступать на Запорожском направлении. Так, наши защитники продвинулись на запад от Работино.
- Продолжаются также наступательные действия украинцев на Мелитопольском направлении, там они добились частичного успеха на запад от Вербового.
- Кроме того, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и наступают под Клещеевкой.
- На Купянском, Лиманском и Марьинском направлениях наши воины держат оборону и отражают вражеские атаки.
- На Авдеевском направлении враг не оставляет попыток оцепить Авдеевку, активно применяет авиацию, но наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери.