Втрати, яких окупанти зазнали у боях поблизу Авдіївки, надовго підірвуть наступальний потенціал Росії. Країна-агресорка з 10 жовтня втратила у боях на Донеччині близько 5 тисяч солдатів та 400 одиниць бронетехніки.

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Росія перекидає до Авдіївки додаткові сили

Супутникові знімки підтверджують, що російські військові в період з 10 по 20 жовтня в районі Авдіївки втратили щонайменше 109 одиниць військової техніки. Зокрема, бойових броньованих машин і танків.

Російське командування перекинуло додаткові сили на ділянку фронту до Авдіївки, щоб компенсувати значні втрати в живій силі та зберегти здатність військ продовжувати спроби наступу,

– мовиться у зведення аналітиків Інституту вивчення війни.

Водночас компенсувати ці втрати буде непросто.

У Росії буде дефіцит техніки

Під час наступу російської армії взимку-навесні 2023 року здатність ворога вести ефективну механізовану маневрову війну була обмежена значними втратами. Крім цього, під час штурмів Вугледару вони тільки зростали. Ймовірно, саме це не дозволило Росії проводити штурми у інших частинах України.

У боях біля Авдіївки окупанти зазнали більше втрат, ніж під час штурмів Вугледару. Водночас незрозуміло, чи це вплине на намагання росіян продовжувати штурми Авдіївки.

Що відбувається довкола Авдіївки