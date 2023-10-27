Потери, которые оккупанты понесли в боях возле Авдеевки, надолго подорвут наступательный потенциал России. Страна-агрессор с 10 октября потеряла в боях в Донецкой области около 5 тысяч солдат и 400 единиц бронетехники.
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Россия перебрасывает в Авдеевку дополнительные силы
Спутниковые снимки подтверждают, что российские военные в период с 10 по 20 октября в районе Авдеевки потеряли не менее 109 единиц военной техники. В частности, боевых бронированных машин и танков.
Российское командование перебросило дополнительные силы на участок фронта в Авдеевку, чтобы компенсировать значительные потери в живой силе и сохранить способность войск продолжать попытки наступления,
– говорится в сводке аналитиков Института изучения войны.
В то же время, компенсировать эти потери будет непросто.
У России будет дефицит техники
Во время наступления российской армии зимой – весной 2023 способность врага вести эффективную механизированную маневровую войну была ограничена значительными потерями. Кроме этого, во время штурмов Угледара они только росли. Вероятно, это не позволило России проводить штурмы в других частях Украины.
В боях возле Авдеевки оккупанты несут больше потерь, чем во время штурмов Угледара. В то же время непонятно, повлияет ли это на попытки россиян продолжать штурмы Авдеевки.
Что происходит возле Авдеевки
- Российские оккупанты не контролируют авдеевский террикон. Это серая зона, в которую входят как украинские, так и вражеские ДРГ. Пока там невозможно закрепиться. Когда захватчики пытаются проникнуть туда, по ним работают ВСУ с помощью артиллерии и других средств, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
- По его словам, россияне продолжают атаковать Авдеевское направление. Враг больше пытается давить в направлении Бердичева, к трассе, но железная дорога не дает им этого сделать. Если бы авдеевский террикон был под контролем оккупантов, то заехать в город было бы невозможно. Хотя ситуация действительно сложная.
- По словам начальника Авдеевской ГВА, оккупанты не уменьшают свои штурмы на этом направлении. Они пытаются окружить город небольшими группами, в основном это 10 – 15 человек.