За почти 20 месяцев полномасштабного вторжения оккупанты исчерпали запасы своей армии. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, допустив, как дальше будет развиваться ситуация в районе Авдеевки.
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Упорно прут на Авдеевку
Сейчас россияне перебрасывают две бригады из второй общевоенной армии и тянут их в Авдеевку. По мнению Жданова, российское наступление на Авдеевском направлении это не военный вопрос, а политический.
Не зря человек похожий на Владимира Путина посещал Ростов-на-Дону буквально за неделю до начала наступательной операции. Недавно также появилась информация о том, что якобы Сергей Шойгу приезжал на оккупированную территорию, где заслушивал командующих группами армий. Здесь политическая задача и пока мы не нанесем им поражения, россияне будут пытаться двигаться,
– сказал военный эксперт.
Российские солдаты уже сами понимают, что обречены на поражение. В частности, подразделения "Шторм-Z" отказываются наступать на Авдеевском направлении, поэтому россияне в условиях амнистии перебросили вагнеровцев, участвовавших в мятеже Евгения Пригожина.
"Процент мобилизованных минимален, там преимущественно воюют кадровые военные и контрактники. Оккупанты за деньги и под давлением приказа так упорно прут на Авдеевку", – отметил Жданов.
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Резервов маловато
Стратегических запасов в российской армии пока нет. В начале октября россияне перебросили в Украину последний стратегический резерв – несформированные и недоукомплектованные 25 и 18 общевоенные армии. Как заметил военный эксперт, больше таких крупных формирований у России нет.
Следующие формирования уже планируются на следующий год,
– подчеркнул Жданов.
Единственное, что у россиян осталось это армии второго эшелона, откуда оккупанты берут личный состав. Иногда наиболее боеспособные части, такие как десантные полки и дивизии, опрокидывают вдоль линии фронта.
"Фактически можно сказать, что тушат пожар там, где он возникает. Это говорит о том, что у противника мало резервов", – добавил военный эксперт.
Бои у Авдеевки
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джо Кирби сообщил, что российская армия потеряла во время массированного штурма на Авдеевку не менее 125 единиц бронетехники, а военного оборудования свыше батальона.
- По данным спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна, россияне с Юга переместили свою бронетехнику под Авдеевку. Оккупанты не прекращают штурм города.
- В настоящее время на Авдеевском направлении преимущественно воюют контрактники. Оккупанты сознательно идут на войну, чтобы заработать деньги. Поэтому многочисленные потери россияне не сильно учитывают.