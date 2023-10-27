За почти 20 месяцев полномасштабного вторжения оккупанты исчерпали запасы своей армии. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, допустив, как дальше будет развиваться ситуация в районе Авдеевки.

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Упорно прут на Авдеевку

Сейчас россияне перебрасывают две бригады из второй общевоенной армии и тянут их в Авдеевку. По мнению Жданова, российское наступление на Авдеевском направлении это не военный вопрос, а политический.

Не зря человек похожий на Владимира Путина посещал Ростов-на-Дону буквально за неделю до начала наступательной операции. Недавно также появилась информация о том, что якобы Сергей Шойгу приезжал на оккупированную территорию, где заслушивал командующих группами армий. Здесь политическая задача и пока мы не нанесем им поражения, россияне будут пытаться двигаться,

– сказал военный эксперт.

Российские солдаты уже сами понимают, что обречены на поражение. В частности, подразделения "Шторм-Z" отказываются наступать на Авдеевском направлении, поэтому россияне в условиях амнистии перебросили вагнеровцев, участвовавших в мятеже Евгения Пригожина.

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"Процент мобилизованных минимален, там преимущественно воюют кадровые военные и контрактники. Оккупанты за деньги и под давлением приказа так упорно прут на Авдеевку", – отметил Жданов.

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Резервов маловато

Стратегических запасов в российской армии пока нет. В начале октября россияне перебросили в Украину последний стратегический резерв – несформированные и недоукомплектованные 25 и 18 общевоенные армии. Как заметил военный эксперт, больше таких крупных формирований у России нет.

Следующие формирования уже планируются на следующий год,

– подчеркнул Жданов.

Единственное, что у россиян осталось это армии второго эшелона, откуда оккупанты берут личный состав. Иногда наиболее боеспособные части, такие как десантные полки и дивизии, опрокидывают вдоль линии фронта.

"Фактически можно сказать, что тушат пожар там, где он возникает. Это говорит о том, что у противника мало резервов", – добавил военный эксперт.

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