У районі Авдіївки три доби поспіль фіксується зменшення застосування російської авіації. Про це в ефірі телемарафону заявив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун, пише 24 Канал.

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Росіяни зменшили кількість авіаударів на Авдіївському напрямку

Штупун сказав, що не знає, з чим пов'язано те, що росіяни зменшили кількість авіаударів. Однак він висловив припущення, що окупанти, можливо, перекинули авіацію на інші напрямки, де їм може бути важко, або ж причиною є щось інше, наприклад, погода.

Спікер додав, що три доби поспіль було зафіксовано два, чотири та сім авіаударів, коли раніше окупанти завдали понад 20 ударів.

Водночас Штупун наголосив, що російські військові не здаються і за минулу добу провели 51 бойове зіткнення. В основному бої точилися у районі Авдіївки та Мар'їнка, де градус напруги не спадає.

Росіяни провели безуспішні наступальні дії в районах Кераміка, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького, Опитного. У районі цих населених пунктів українські військові відбили понад 15 атак ворога.

Речник зазначив, що "жорстко" було відбито понад 20 атак ворога в районах Мар'їнки та Новомихайлівки. Такий же результат мав наступ росіян поблизу Золотої Ниви та Старомайорського.

На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі західніше Вербового, однак не мав успіху.

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